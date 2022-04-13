امرأة تلقي الغاز على زوجها وتشعل النيران فيه في مصر

الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة مصرية على إشعال النار في منزلها بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة؛ بسبب خلاف على المصاريف مع زوجها الذي أصيب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول “عادل ع ال” مصابا بحروق من الدرجتين الأولى والثانية.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته “نادية م ج” بسبب خلافات زوجية، مما دفع الزوجة لإلقاء أنبوبة غاز صغيرة تستخدم فى المنزل وإشعال النار، مما أدى إلى اشتعال النار في المنزل والزوج، ووصلت نسبة الحروق بجسد الزوج إلى 65%.

كما طال الحريق الزوجة مما أدى إلى إصابتها بحروق بنسبة 20%، وتم نقلها إلى المستشفى ووضعها تحت الحراسة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التى أمرت بالتحفظ على الزوجة، لحين الانتهاء من علاجها.

القدس العربي

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