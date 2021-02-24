الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

برنامج الوكيل يعيد الأمل للحاج أبو سمير وزوجته

التربية لـ الوكيل: البحث في مصير دوام طلبة العاشر والأول الثانوي

وفيات الأربعاء 24/2/2021

مدارس خاصة لم تجرِ فحص كورونا لعامليها

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد غداً

عمان .. إحالة مصابين بكورونا لم يلتزما بالحجر إلى القضاء

سير العاصمة لـ الوكيل : وفاة بحادث تدهور حافلة مدرسية خالية من الطلبة في طبربور - صور

الارصاد : حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة اليوم

مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 24-02-2021 10:33 ص

انفجار وحريق كبيران وسط تكساس الأمريكية- فيديو

image


الوكيل الاخباري - قالت السلطات الأمريكية إن شاحنة وقطار شحن، اصطدما في منطقة كاميرون في وسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين.

اضافة اعلان

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء، واندلاع الحريق الهائل الذي التهم مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لسكك الحديدية.

 


وذكرت شبكة "NBC news" الأمريكية، أن سائق شاحنة مقطورة فقد السيطرة على سيارته حيث اصطدم بقطار شحن محمل بالوقود والمواد الكيميائية في مدينة كاميرون وسط ولاية تكساس.


وبحسب التقارير، لم يصب أحد بجروح ولم يسقط ضحايا جراء الانفجار القوي، حيث كانت أول 11 عربة في القطار محملة بالبنزين والفحم، وغيره من المشتقات البترولية، ما تسبب في حريق هائل.

 



ونقل موقع "ABC news" عن ضابط الشرطة في المقاطعة كريس وايت، إن "القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير".


ولفتت السلطات إلى أنه "تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق، بينما سارعت سيارات الإطفاء لمكان الحادث للسيطرة على الحريق".


وأوضح أن "الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب، مؤكدا أنه لم يعد هناك تهديد في هذه المرحلة".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f2310f616cb8

مواطن يلقي بنفسه من أعلى جسر المدينة الرياضية بعمان

2202120203249951685540

3 إصابات بحادث تصادم في عجلون

5

إخماد حريق شب داخل منجرة بالبيادر

5201911235411446896671

إصابة تسعة أشخاص إثر حريق مطعم بالزرقاء

671e8fd20d404c0cad3b6c05cfef8344

كشف تفاصيل جريمة قتل طفلين في موسكو

d4de8968-1682-4628-b756-0c291d562868

مأساة وفاة طفل بعد العثور عليه داخل غسالة للملابس في نيوزيلندا