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الإثنين، 07-11-2022 08:23 ص

انهيار مبنى تجاري إثر حريق ضخم في العراق -فيديو

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الوكيل الإخباري - شهد العراق يوم الأحد، انهيار مجمع تجاري في بغداد جراء حريق ضخم بمنطقة الوزيرية.

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وأسفر الحادث عن إصابة مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء نقلوا جميعهم إلى المستشفى. وكان بوهان يشرف على عملية إخماد نيران مخازن العطور وتأمين المخازن المجاورة من امتداد الحريق إليها لحظة انهيار المبنى.

 

ووجه وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، باستنفار جهود الوزارة كافة من أجل السيطرة على النيران التي نشبت في المجمع التجاري.

 

 

 

 

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