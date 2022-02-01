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الثلاثاء، 01-02-2022 09:55 ص

ايران ..لبؤة تقتل حارساً في حديقة حيوانات

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الوكيل الإخباري - هاجمت لبؤة حارس حديقة حيوانات وسط إيران، ما تسبّب بمصرعه، قبل أن تلوذ بالفرار، مؤقتاً، برفقة أسد توجد معه في القفص ذاته، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأورد موقع «إيريب نيوز» أن «اللبؤة الموجودة في الحديقة منذ أعوام، تمكنت من فتح باب القفص والخروج عبره، قبل أن تهاجم الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، الذي كان يحضر لهما الطعام»، يوم الأحد.

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وأوضح أنه على إثر ذلك «تمكّن الحيوانان من الهروب» من قفصهما في حديقة حيوانات آراك، على مسافة 200 كلم من طهران. 

 

البيان 

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