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السبت، 29-01-2022 10:59 ص

باريس.. جثة طفل داخل حقيبة وسط القمامة والشرطة تعتقل الأم

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الفرنسية القبض على والدة طفل (10 سنوات)، تم العثور على جثته، في حقيبة سفر، وسط القمامة، في منطقة باريس الكبرى، طبقا لما ذكرته المدعية العامة، اليوم الجمعة.

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ويتم حاليا احتجاز الأم (33 عاما) بعد أن بدأت الشرطة عملية بحث عنها ، أمس الخميس.

 

وكان الوالد، قد أبلغ عن فقدان زوجته وابنه، يوم الأربعاء، بعد أن عاد من العمل.

وعثرت الشرطة على آثار دم، في الشقة، الواقعة في قرية "فيريير-أون بري" ، مما يشير إلى ارتكاب جريمة.

ونفذ رجال الشرطة عملية بحث واسعة، شارك فيها كلاب وقوارب وطائرات مسيرة خلال الليل.


وتم العثور على جثة الطفل ، صباح الخميس، على بعد حوالي مئة متر من الشقة.

وذكرت المدعية العامة، لوريلين بيريفيت، إنه تم العثور على الجثة، في حقيبة بعجلات.

وسيحدد فحص الجثة السبب المحدد لوفاة الطفل.

البيان 

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