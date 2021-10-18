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الإثنين، 18-10-2021 03:35 م

باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما لزواج إحداهما على غير رغبته

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الوكيل الإخباري - أفادت الشرطة الباكستانية أن شخص قتل ابنتيه وأطفالهما الأربعة بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه لزواج إحدى الابنتين على غير إرادته.

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وقال عبد المجيد مسؤول الشرطة الباكستانية للصحافيين عبر الهاتف، إن الشرطة تلاحق المتهم ويدعى منصور حسين للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ في وسط باكستان.

وأكد عبد المجيد أن زوج مي مات أيضا في الحريق.

 

وأردف المسؤول الباكستاني، أن الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهرا على غير رغبة والدها بعد قصة حب خلافا لما يحدث في الزواج التقليدي.

 

وصرح المسؤول "وقع الحادث نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب".

وقال الزوج الناجي من الحريق في تحقيق الشرطة، إنه لم يكن في البيت وقت اشتعال النار، وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر.

 

وأضاف أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاما).

 

المصدر - لبنان 24 

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