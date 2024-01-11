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الخميس، 11-01-2024 11:59 ص

بسبب مقلب.. تحرق وجه شاب روسي بالماء المغلي - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرض رجل روسي لحروق من الدرجة الثالثة بعد أن ألقت امرأة غاضبة وعاء ماء مغلي في وجهه.

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ووفقا لوسائل إعلام روسية، وقع الحادث يوم الأحد الماضي في مدينة شيليابينسك غرب روسيا، خلال حفل منزلي خاص.

وفي التفاصيل، نفذ الشاب مقلبا بصاحبة المنزل من خلال إلقاء قنبلة دخان في المطبخ حيث كانت تعد الطعام، ما أصابها بنوبة ذعر وغضب، لتحمل وعاء الماء المغلي الموضوع على النار وتلقيه في وجهه وسط الحضور.

 

وذكرت التحقيقات أن الجيران كانوا قد اتصلوا بالشرطة لتقديم شكوى إزعاج جراء الضوضاء الصادرة من منزل المرأة، ليتم إصدار غرامة بحقها، وبعد ساعات تلقت الشرطة بلاغا آخر يفيد بتعرض رجل لحادث خطير، فوصلت الشرطة التي استجوبت الحاضرين وألقت القبض على صاحبة المنزل.

وقالت الشرطة إن المرأة ستواجه تهمة جنائية حتما، خاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق ردة فعلها "الغاضبة"، والتي تسببت بحروق من الدرجة الثالثة للرجل الذي ما زال يرقد في العناية المركزة.

 





لبنان 24

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