الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الأعيان يُقر مشروعي قانوني السير والشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقرب يلدغ طفل ووالده في الطفيلة - صورة

جامعة البلقاء التطبيقية تعلن بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية

الكهرباء الوطنية: لا خطورة لخطوط الضغط العالي على المواطنين وهي ضرورية للمنظومة الكهربائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الشرطة السياحية تعيد محفظة فقدها سائح أجنبي في تاكسي عمومي

الشرطة الفلسطينية: سطو مسلح على بنك برام الله

قوة الدولار تهبط بالذهب وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

قطار أقمار ستارلينك في سماء الأردن مساء اليوم

2.7 مليار دينار أموال حولها أردنيون عبر كليك العام الماضي

الثلاثاء، 08-08-2023 11:36 ص

بطريقة مأساوية.. عجلات الجبن تنهي حياة إيطالي

f07163530


الوكيل الإخباري - قضى منتِج جبن إيطالي سحقاً، مساء يوم الاثنين ، في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، بعدما سقطت عجلات جبن من رف مكسور عليه.

وأوضحت عناصر إنقاذ، اليوم الثلاثاء ، أن الحادث تسبب في تأثير الدومينو وسقوط آلاف العجلات التي تزن كل منها نحو أربعين كيلوغراماً.

اضافة اعلان


وقال أنطونيو دوسي، مسؤول الإطفاء في مدينة بيرغامو: «اضطررنا إلى نقل الأجبان والرفوف بأيدينا».


وأضاف: «استغرق الأمر نحو 12 ساعة للعثور على الضحية »، مشيراً إلى مدى تعقيد العملية التي قاموا بها.


وكان المستودع، الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرغامو، يحتوي على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى نحو عشرة أمتار.


وسقط الآلاف منها، ما تسبب في سحق مالك المؤسسة جاكومو كياباريني (74 عاماً) الذي كان يعمل داخل المستودع.


واستدعى المنقذين أفراد أسرة الضحية الذين شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

خرج من السجن متجهاً لعائلته .. تفاصيل حادثة مأساوية هزت الجيزة المصرية

20230807113921982

الحكم على امرأة كونغولية بالإعدام لقتلها فتاة صغيرة

45456464

لندن ..انفجار بطارية دراجة كهربائية يوقع قتيلا ويدمر منزلا

0

الكشف عن تفاصيل واقعة مأساوية في القاهرة على الكورنيش

محكمة

بطريقة لا تخطر على بال.. امرأة تحاول انهاء حياة زوجها في امريكا

4444444444

15 قتيلاً بخروج قطار عن مساره في باكستان