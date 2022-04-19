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الثلاثاء، 19-04-2022 01:45 م

بعد قتل زوجها.. سجينة سورية تشنق نفسها داخل الحمام في سجن بلبنان

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الوكيل الإخباري - أفاد الإعلام اللبناني بإقدام سجينة من الجنسية السورية عل شنق نفسها في سجن النساء بمنطقة زحلة، بعد أقل من شهرين من ارتكابها جريمة قتل زوجها.

وفي التفاصيل، كشفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن "السجينة (ع. ر)، سورية الجنسية، أقدمت على شنق نفسها في غرفة الحمام داخل سجن النساء في زحلة".

وأشارت الوكالة إلى أن "السجينة كانت قد أوقفت منذ أكثر من 40 يوما على خلفية قتل زوجها ورميه في حفرة قريبة من منزلهما في أعالي زحلة".

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