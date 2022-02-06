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الأحد، 06-02-2022 08:51 ص

بـ15 رصاصة.. اغتيال قاضٍ وسط الشارع في العراق

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الوكيل الإخباري - قُتل قاضٍ متخصص في قضايا المخدرات، أمس، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة جنوبي العراق، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

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وقال ضابط في شرطة الطوارئ، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي أحمد فصيل خصاف، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، في حي الشبانة بالقرب من منزله القريب من مكان عمله وسط مدينة العمارة، وأردوه قتيلاً على الفور، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

 

وأضاف المصدر أن القاضي "أصيب بـ15 رصاصة بسلاح كلاشنيكوف".

كما ذكر موظف صحي في دائرة الطب العدلي أن "القاضي أصيب بإطلاق ناري في منطقتي الراس والصدر".

 

البيان 

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