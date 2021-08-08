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الأحد، 08-08-2021 11:20 ص

تايلاند.. اتهام رجلا بقتل سيدة سويسرية في بوكيت

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الوكيل الإخباري - ذكرت شرطة تايلاند اليوم الأحد أنها وجهت اتهاما لرجل يبلغ من العمر 27 عاما بقتل سائحة سويسرية في بوكيت، وهو مقصد ساحلي شهير.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانشاروين إن الرجل اعتقل لتورطه في وفاة المرأة التي تبلغ من العمر 57 عاما، والتي عُثر على جثتها بالقرب من شلال في منطقة فيشيت في بوكيت.

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وتابع المتحدث أنه بعد جمع الأدلة وشهادة الشهود، أصدرت محكمة بوكيت الإقليمية مذكرة احتجاز ضد الرجل الذي يواجه تهمة القتل والسرقة ما تسبب في الوفاة.


وقال باتانشاروين إنه "لم يتم حتى الآن تأكيد سبب الوفاة، وذلك لعدم صدور تقرير تشريح الجثة بعد من جانب السلطات".


وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن المشتبه به هو مواطن تايلاندي. وتم القبض عليه واستجوابه في مركز شرطة فيشيت في بوكيت.


وكانت السائحة/57 عاما/ قد زارت تايلاند في 13 يوليو الماضي، بموجب برنامج "بوكيت ساندبوكس"، الذي يسمح للسياح الأجانب، الذين يتم تطعيمهم بالكامل بلقاح كوفيد-19 بزيارة بوكيت.


و بموجب البرنامج، لا يتعين على الزوار قضاء وقت في حجر صحي، لكن يتعين عليهم البقاء في الجزيرة أسبوعين.


وبعد قضاء الأسبوعين الأولين في بوكيت، توجهت المرأة إلى جزيرة "كرابي" ثم عادت إلى بوكيت، وتم العثور على جثتها لاحقا ببعض الملابس ومغطاة بكيس بلاستيك أسود، بالقرب من شلال قريب من الفندق، الذي كانت تقيم فيه.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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