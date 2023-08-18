تجديف نحو الموت.. وفاة شاب في بحيرة امريكية

الوكيل الاخباري - بطريقة مفجعة، توفي مراهق أميركي أثناء قضائه إجازة عائلية سنوية في ولاية مينيسوتا خلال ممارسة رياضة التجديف.

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ستانلي ويلسون (14 عاما) كان مع أسرته في بحيرة كروس حيث تم الاشتباه بإصابته بسكتة قلبية وسقط في الماء لمدة 3 إلى 4 دقائق ليفارق الحياة بعدها.



وقال والده: "وصلنا إليه بعد 3-4 دقائق من سقوطه تحت الماء وسحبناه لإعطائه الإنعاش القلبي الرئوي لكنه لم يكن يبدو جيدا".



وأضاف: "حاول المسعفون لمدة 15 دقيقة إنقاذه، ولكن في النهاية توفي هناك بين ذراعي"، مشيرا إلى أن الطبيب الشرعي أخبر العائلة أن المراهق يعاني من حالة قلبية "وراثية وغير مشخصة".



وكان ستانلي قائدا سابقا لفريق كرة القدم الخاص به، وفي منشور على فيسبوك قال اتحاد كارديف لكرة القدم إن وفاة ستانلي "تجسد ما يعنيه أن تكون زميلا جيدا في الفريق وقائدا."



وقال أحد الأصدقاء: "بمجرد أن تعرفت عليه، كان ممتعا، كان يجعلك تضحك دائما لأنه كانت لديه ابتسامة معدية حقا".

سكاي نيوز