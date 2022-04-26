الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين ونابلس

الصحة الفلسطينية تنفي استشهاد شاب من أريحا

الإفتاء توضح حول صلاة التهجد

رئيس تويتر التنفيذي للموظفين: مستقبل الشركة ضبابي

أجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة اليوم

صحفيو الشمال وتنفيذي إربد عاصمة الثقافة العربية يبحثان التعاون الإعلامي

تركيا: مصرع شخصين إثر سقوط طائرة تدريب بولاية بورصة

مأدبا : ورشة توعوية حول تزويج الأطفال

العلوم والتكنولوجيا تقيم إفطاراً رمضانياً لكوادرها العمالية

الثلاثاء، 26-04-2022 07:41 ص

تحطم طائرة في شارع بمدينة بورصة التركية - فيديو

ط


الوكيل الإخباري - تحطمت طائرة تدريب ذات محرك واحد، بين المنازل في حي عثمان غازي بمدينة بورصة التركية، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها واندلاع حريق.

اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة TC-UPT ذات محرك واحد من نوع Tecnam P2002 JF تابعة لشركة YBS Aviation سقطت بين المنازل في منطقة عثمان غازي في بورصة، وقد تم إرسال حوالي 20 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.


وأفادت بأن الطيارين فرقان أوتكوم ومراد أفشار فقدا حياتهما، جراء الحادث.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جثه

مصر .. "سكين الميراث" تذبح سيدة تحضر الإفطار

85f75522-427d-412a-9558-a4aaff299ffa

مصر..مقتل شاب على يد 5 من أصدقائه في حفلة تعذيب حتى الموت بنهار رمضان

جثه

جثة تثير الغموض بأحد فنادق المغرب

Part-GTY-1237806923-1-1-0

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا في أمريكا

d-87-تنفيذ-الإعدام-بحق-قاتل-بعد-32-عاما-من-جريمته

إعدام أقدم سجين بعد 30 عاما على جريمته في أمريكا

الامن-المصري-1649153864

لغز العثور على جثة داخل صندوق قمامة في مصر