تدهور رأس قاطرة وانزلاق حاوية في سواقة والقويرة - صور

الوكيل الإخباري -

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قالت إدارة الدوريات الخارجية، أنها تعاملت اليوم الاثنين، مع حادث تدهور راس قاطرة ما بعد سواقة باتجاه الجنوب.وبينت الإدارة، أن الحادث سبب سقوط الحاوية وشكل إعاقة لمسرب من الطريق، موضحة انه لم تقع إصابات، وتم اجراء اللازم والسير سالك .واشارت إلى أن مرتبات الدوريات الخارجية، تعاملت مع حادثة انزلاق حاوية عن المركبة في منطقة القويره باتجاه العقبة، وتم اجراء اللازم واعادة تثبيتها.ودعت الدوريات الخارجية سائقي المركبات المحملة بحاويات إلى ضرورة إحكام ربطها بالجنازير و الاقفال المخصصة للحيلولة دون وقوع حوادث لا قدر الله .