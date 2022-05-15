الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

5 عوامل عززت صعود الجنيه المصري مقابل الدولار

أسعار الذهب محليا

البنك الدولي: التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي في الأردن

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الغبار في المملكة

روسيا تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

صندوق الحج يوضح: 3 شروط للحصول على تأشيرة الحج - تفاصيل

تعليق الدوام في مدارس بسبب الغبار - تحديث مستمر

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

الأحد، 15-05-2022 12:22 م

تفاصيل صادمة عن الحادث الذي راح ضحيته 10 أشخاص في أميركا

6280a8524c59b74caf06f0fc


الوكيل الاخباري- قالت السلطات الأمريكية إن مراهقا "مدججا بالسلاح" يرتدي ملابس عسكرية قتل 10 أشخاص أمس السبت، خلال إطلاق نار "بدوافع عنصرية"، في سوبر ماركت بوفالو، وقام ببث الحادث على الهواء مباشرة.

اضافة اعلان

 

وأوضح مسؤولون أن مطلق النار، الذي حددته سلطات إنفاذ القانون على أنه يدعى بايتون غيندرون، ويبلغ من العمر 18 عاما، كان يقود سيارته من "على بعد ساعات" في كونكلين، بنيويورك، إلى سوق توب فريندلي في جيفرسون أفينيو، في حي بوفالو بنيويورك الذي يغلب على سكانه ذوي البشرة السوداء.

وقال ستيفن بيلونجيا، العميل الخاص المسؤول عن قسم بوفالو الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي: "نحن نحقق في هذا الحادث باعتباره جريمة كراهية عنصرية وقضية تطرف عنيف بدوافع عنصرية".

وأعطى رئيس شرطة مقاطعة إيري، جون جارسيا، تقييما أكثر صراحة: "كان هذا شرا خالصا. لقد كانت جريمة كراهية عنصرية مباشرة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fc0ac350-0653-4f40-b72e-f9e56097bd64

أصاب الجميع بالذهول بعد توقف قلبه .. وفاة شاب بلسعة نحلة في مصر

الدفاع المدني 3

وفاتان و 5 اصابات بحادث سير في عمّان

الامن

الامن العام : مقتل اربعيني رميا بالرصاص على يد أحد اقاربه في مادبا

52022920828581371840

إصابتان بحادث تدهور مركبة شحن على طريق الاكيدر/ المفرق

201909261148104810

مصر: مصرع 3 أشخاص تحت عجلات قطار أثناء عبورهم السكة الحديد

56325906_303

مغامرة خطيرة تنهي حياة رجل أمام أسرته في اسبانيا