تفاصيل صادمة عن الحادث الذي راح ضحيته 10 أشخاص في أميركا

الوكيل الاخباري- قالت السلطات الأمريكية إن مراهقا "مدججا بالسلاح" يرتدي ملابس عسكرية قتل 10 أشخاص أمس السبت، خلال إطلاق نار "بدوافع عنصرية"، في سوبر ماركت بوفالو، وقام ببث الحادث على الهواء مباشرة.

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وأوضح مسؤولون أن مطلق النار، الذي حددته سلطات إنفاذ القانون على أنه يدعى بايتون غيندرون، ويبلغ من العمر 18 عاما، كان يقود سيارته من "على بعد ساعات" في كونكلين، بنيويورك، إلى سوق توب فريندلي في جيفرسون أفينيو، في حي بوفالو بنيويورك الذي يغلب على سكانه ذوي البشرة السوداء.



وقال ستيفن بيلونجيا، العميل الخاص المسؤول عن قسم بوفالو الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي: "نحن نحقق في هذا الحادث باعتباره جريمة كراهية عنصرية وقضية تطرف عنيف بدوافع عنصرية".



وأعطى رئيس شرطة مقاطعة إيري، جون جارسيا، تقييما أكثر صراحة: "كان هذا شرا خالصا. لقد كانت جريمة كراهية عنصرية مباشرة".

روسيا اليوم