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الأحد، 09-01-2022 10:42 ص

تفاصيل صادمة.. كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات

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الوكيل الإخباري - في أول جلسة محاكمة علنية لها أمام الجنايات في الكويت حضرت المتهمة بقتل ابنتها في منطقة السالمية بعد حجز حريتها في حمام الشقة و ترك جثتها 5 سنوات، حيث أنكرت التهم الموجهة اليها.

وقالت المتهمة للقاضي بعد إنكارها تهم الامتناع عمداً عن عدم رعاية ابنتها، وحجز حريتها، وانتهاك حرمة الميت، إنها رأت ابنتها المجني عليها ملقاة على الأرض ويداها باردتان ووجهها شاحب أصفر، وعلمت انها ميتة، وخافت ان تبلغ احدا.

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وذكرت صحيفة القبس أن القاضي سأل عما اذا كان احد من ابنائها حاضراً، فوقف أحدهم خلال جلسة المحاكمة وشهد بأن والدته كانت تبلغه دائماً بأن شقيقته محبوسة بغرفة في المنزل بحسب وأنها وتمنعها من الخروج، وفي ذات يوم ابلغ والدته وهددها بأنه سيسكن شقة لوحده ويأخذ معه شقيقته، لكن والدته أبلغته ان شقيقته متوفية وجثتها في المنزل، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة

البيان 

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