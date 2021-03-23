الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير البيئة يلتقي سفير جمهورية هنغاريا

العراق.. حريق ضخم بمخازن تجارية ببغداد

بريطانيا: ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

الصفدي يعزي بضحايا حادثة إطلاق النار في كولورادو

مركز الأزمات يعلن بؤر انتشار الفيروس

ألمانيا تمدد إجراءات العزل العام

روسيا تسجل تراجعا بعدد الإصابات الجديدة بكورونا

بلدية إربد تفتتح المبنى الجديد لمنطقة حور

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشحاحدة والعبداللات والمحاسنة والسلمان والمحاريز

فيديو يوثق مشاهد مرعبة لمرضى كورونا من غرف العناية المركزة بالأردن

الثلاثاء، 23-03-2021 08:53 م

لخلافات مالية مع عملائه

تفاصيل مؤثرة في حادثة انتحار تاجر من جنسية عربية بمصر

تاجر
من المصدر


الوكيل الإخباري - عثر أهالي مدينة بنها في مصر على جثة تاجر يجمل الجنسية العربية  مشنوقا في عقار تحت الإنشاء، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اضافة اعلان

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، إخطارا بالعثور على جثة تاجر مشنوقا في عمارة تحت الإنشاء، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "خ.م" 45 عاما.


وتوصلت التحريات أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضي، واليوم عثر عليه مشنوقا.

 

وأظهرت التحقيقات أن الضحية انتحر وتخلص من حياته لمروره بأزمة مالية وخلافات تجارية مع عملائه.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
320211618943528301771

الامن يكشف تفاصيل الاعتداء على شخص في مطعم

605919214236043b9439b21b

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع في السعودية - صور

320211618943528301771

الامن العام : إصابة مواطن وإبنه بأعيرة نارية بمشاجرة في الرمثا

dd

اصابتان بحادث سير غريب بالسلط

2202127225742590064059

مواطن ينتحر حرقاً بسبب خلاف مع طليقته بعمان

maxresdefault

ردة فعل مسعف سعودي أثناء حادث سير تحظى بتفاعل على مواقع التواصل - فيديو

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_e128faca028e6adab51d5e12b2abb21f

انفجار شاحنة محملة بـ 400 أسطوانة غاز في مصر.. وتصرف غريب من السائق - فيديو

603a488c4c59b75d216dcf12

مأساة في مدينة روسية.. أم تقتل ابنتها وابنها وتنتحر

سشششش

رحلة الموت في مصر.. 9 وفيات بينهم 5 أطفال والبحث جارٍ