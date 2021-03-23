تفاصيل مؤثرة في حادثة انتحار تاجر من جنسية عربية بمصر

الوكيل الإخباري - عثر أهالي مدينة بنها في مصر على جثة تاجر يجمل الجنسية العربية مشنوقا في عقار تحت الإنشاء، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، إخطارا بالعثور على جثة تاجر مشنوقا في عمارة تحت الإنشاء، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "خ.م" 45 عاما.



وتوصلت التحريات أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضي، واليوم عثر عليه مشنوقا.

وأظهرت التحقيقات أن الضحية انتحر وتخلص من حياته لمروره بأزمة مالية وخلافات تجارية مع عملائه.



المصدر : روسيا اليوم

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