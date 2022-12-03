السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

3 شهداء و 149 معتقلا بالقدس في الشهر الماضي

ليبيا.. استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بصواريخ موجهة قبل تهريبه

أكبر قوة اقتصادية في العالم توفر 263 ألف وظيفة في شهر

المستقلة للانتخاب: تأجيل انتخابات غرف التجارة لعدم اكتمال النصاب

اعلان صادر عن الجامعة الهاشمية- أسماء

تعاون أردني نرويجي في مجالات الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز

رد جديد من جورج قرداحي بشأن أزمته مع السعودية يتصدر تويتر

مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

توقعات بسقوط الذهب عالمياً نحو 1500 دولار في 2023

تأجيل انتخابات تجارة إربد للسبت المقبل لعدم توفر النصاب

السبت، 03-12-2022 11:01 ص

تفاصيل مفجعة لتمساح يختطف رضيع من والده ويلتهمه في ماليزيا

9518be43-800px-3-06b


الوكيل الإخباري-التهم تمساح رضيعا عمره عام، الخميس، أثناء رحلة صيد مع والده في نهر يمر ببلدة لهد داتو شرقي ماليزيا.

حسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية في البلاد، فقد تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح، وأصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فر إلى ضفة النهر، وفقا لسكاي نيوز.

أكدت رئيسة وكالة لهد داتو للإطفاء والإنقاذ سومسوا راشد، أن البحث جار عن أي أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم.

تابعت: "نقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم"، وانضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية، في بحثها عن جثمان الطفل، لكن من دون جدوى.

ويحذر المسؤولون المحليون في البلاد السكان القرويين الذين يعيشون على طول امتداد النهر من الاقتراب من الماء، خوفا من هجمات التماسيح القاتلة.

وقالت سومسوا إن "الكثير من السكان هناك يعتمد على النهر في طعامهم ومعيشتهم، لذا فهم بحاجة للذهاب إلى المياه".

وأضافت: "حذرناهم من المخاطر الإضافية في الوقت الحالي. علينا توخي الحذر بشكل خاص لأنه من المحتمل أن التمساح لا يزال في المنطقة".

اضافة اعلان

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مقتل 12 شخصاً على أيدي عصابات في هايتي

امريكا4

الشرطة الأمريكية تعثر على 5 قتلى في منزل بضواحي شيكاغو

11

أب يقتل ولديه ويحاول الانتحار في المغرب .. رسالة مكتوبة بدوافع الجريمة

6

مصر.. انهيار منزل بطريقة مروعة - صورة

8

فيديو لطائرة تصطدم ببرج كهرباء في أمريكا

image (1)

حادث سير مروع يودي بحياة 7 أشخاص من أسرة واحدة في السعودية