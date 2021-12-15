تفاصيل واقعة انتحار خادمة بمنزل كفيلها في الكويت

الوكيل الإخباري - أقدمت خادمة من الجنسية الفلبينية، يوم الثلاثاء، على "الانتحار شنقا" داخل منزل كفيلها بمنطقة العدان في محافظة مبارك (شرقي الكويت)، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.



بدورها، فتحت الأجهزة الأمنية الكويتية تحقيقا بملابسات الواقعة، بعدما قام مخفر المنطقة بتوثيق حادثة الوفاة على أنها "شبهة جنائية".

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ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كويتي أن مواطنا أبلغ غرفة العمليات بقيام خادمته بتعليق نفسها بسقف سرداب منزله.

وعلى الفور، توجهت فرق الأمن الكويتي وقامت بعمل اللازم ورفع الجثة وتسليمها إلى إدارة الطب الشرعي.

وعام 2015، أقرت الكويت قوانين عمل العمالة المنزلية. وينص القانون على أن العاملين ملزمون بحماية أسرار أسرهن. وغالبا ما يُطلب من هؤلاء العمال توقيع عقود عمل ذات صياغة مماثلة عند وصولهم إلى بلد العمل.



المصدر - البيان