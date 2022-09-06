تونس.. فتاة ترمي بنفسها من سيارة هرباً من الاختطاف

الوكيل الإخباري-تمكنت فرقة الشرطة العدلية في القيروان بتونس من تحديد هوية شخص قام بسرقة سيارة بداخلها فتاة بعد خروج والدها منها.



ونقل موقع "روسيا اليوم" عن إذاعة "موزاييك"، أن "الشخص ركب السيارة وانطلق بسرعة جنونية وهو ما دفع بالفتاة إلى رمي نفسها خارج العربة".

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وبعد تحديد هوية المشتبه فيه تبين أنه من ذوي السوابق، ولاذ بالفرار.



ولا تزال عملية البحث جارية عن الجاني، في حين تمت إعادة السيارة إلى صاحبها.

هذا ولم تذكر المصادر شيئاً عن مصير الفتاة بعد قفزها من السيارة.



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