الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 04:40 م

تونس.. فتاة ترمي بنفسها من سيارة هرباً من الاختطاف

222222


الوكيل الإخباري-تمكنت فرقة الشرطة العدلية في القيروان بتونس من تحديد هوية شخص قام بسرقة سيارة بداخلها فتاة بعد خروج والدها منها.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن إذاعة "موزاييك"، أن "الشخص ركب السيارة وانطلق بسرعة جنونية وهو ما دفع بالفتاة إلى رمي نفسها خارج العربة".

اضافة اعلان


وبعد تحديد هوية المشتبه فيه تبين أنه من ذوي السوابق، ولاذ بالفرار.


ولا تزال عملية البحث جارية عن الجاني، في حين تمت إعادة السيارة إلى صاحبها.
هذا ولم تذكر المصادر شيئاً عن مصير الفتاة بعد قفزها من السيارة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111111111

بريطانيا .. «غاز الضحك» يتسبب في شلل رجل

معلومات_عن_سمك_القرش

سمكة قرش تقتل امرأة أمريكية في جزر الباهاما

201952752157507IN

100 حيوان .. عصابة من القرود تقتل رجلا فوق سطح منزله في الهند

2222222222222

بحادث غير مسبوق..إستخراج عظم دجاجة من قلب رجل في العراق

Doc-P-988165-637981358024610699

صياد يختبئ بثلاجة لأكثر من 11 يوماً في البرازيل .. هل بقي على قيد الحياة ؟

222222222222

نوبة قلبية تودي بحياة امرأة قبل اعدامها وتنفيذ الحكم على جثتها في ايران

أخبار متعلقة
تونس2

"ابتلعهما البحر".. مأساة وفاة أم وابنها تهز تونس

ك

قتيلان و 10 إصابات بحادث اصطدام خلال زفاف في كندا

image

وفيات وإصابات بحادث سير مروع في مصر