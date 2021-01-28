جرائم مروعة شغلت الرأي العام الأردني منذ بداية 2021

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - شهدت المملكة منذ بداية العام الحالي مجموعة من الاحداث التي هزت المجتمع وشكلت صدمة حيال تفاصيلها خاصة ما يتعلق منها بجرائم القتل والتعذيب .

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فمن الايام الاولى من العام الحالي شهدت المملكة جرائم مروعة كان من بينها ما اوضحته مديرية الامن العام بتاريخ 9/1/2021 حول حادثة قيام حدث بطعن نفسه وذلك بقصد تقديم شكوى ضد شخص اخر ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وضبط الشخص الذي اشتكى عليه الحدث والاستماع لأقواله تولدت لدى المحققين شكوك بافتعال الحدث لتلك الحادثة لوجود خلافات مع ذلك الشخص كما وأيدت شهادة احد الشهود تلك الشكوك بعد مشاهدته للحدث وهو يحمل اداة حادة في ذات المكان وبعد التحقيق اعترف الحدث بطعن نفسه .

وبتاريخ 11/1/2021 هزت حادثة اعتداء شنيعة المجتمع حيث قام شخصين بالاعتداء على حيوانين بوحشية في قضيتين منفصلتين .

حيث قام الاول بربط الحيوان ( حمار ) وخلع اسنانه وقام الثاني بربط ( حصان ) وتعذيبه .

وبتاريخ 12/1/2021 تم ضبط 3 أشخاص اعتدوا على آخر بأداة حادة إثر خلافات عائلية وفي تفاصيل الجريمة ان 3 أشخاص اعتدوا على آخر بأداة حادة إثر خلافات عائلية، وقاموا بتصوير الحادثة في مقطع تم تداوله وتم القاء القبض عليهم .

اما بتاريخ 17/1/2021 وقعت حادثة مفجعة في اربد حيث تعرض شخص للاعتداء بواسطة اداة حادة واسعف للمستشفى بحالة متوسطة (زوج ابنته) بالاعتداء عليه فيما جرى القبض عليه .

وبعدها بيوم بتاريخ 18/1/2021 وقعت حادثة مروعة حيث قيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية باتجاه زوجته وأبنه في الرصيفة ما ادى لوفاتهما .

وبتاريخ 21/1/2021 هزت تفاصيل جريمة مروعة المملكة حيث تعرضت احدى الفتيات من قبل شقيقها للضرب المبرح وادخلت المستشفى وحالتها الصحية متردية وتم القاء القبض على اخيها .

وبتاريخ 23/1/2021 وقعت ايضا جريمة بشعة حيث توفي شخص إثر تعرضه للضرب من قبل شخصين (أُلقي القبض عليهما ) قبل أسبوعين تقريباً .

وبتاريخ 26/1/2021 وقعت ايضا جريمة بشعة حيث توفيت وفاة عشرينية بمنطقة ماركا وبعد تشريح الجثة تبين تعرضها للضرب ما ادى لحدوث نزيف داخلي ، سبب وفاتها ، وبمتابعة التحقيقات فقد أُلقي القبض على شقيقها بعد ان أكدت التحقيقات قيامه بضربها واعترف بالتحقيق معه قيامه بضربها بواسطة يديه اثر خلاف بينهما .









