السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية ستبقى مرتفعة والأردن من الدول الأكثر تأثراً

ارتفاع قروض البنوك الأردنية في فلسطين % 0.8

وسيم يوسف يعلق على حادثتي مقتل نيرة وإيمان

أسعار الخضار محلياً السبت

المواصفات تنفي دخول شحنة بنزين غير مطابقة

السعودية تفرج عن أصغر سجين سياسي

هام من شركة الكهرباء للمواطنين حول تشغيل أجهزة التكييف

الأوقاف تدعو جميع الحجاج لإجراء فحص كورونا

الكوفحي: مكافآت لـ1000 موظف إضافي في بلدية إربد

السبت، 25-06-2022 10:44 ص

جريمة بشعة بحق الحيوان.. سيدة تتباهى بأكل كائن صغير

222222222


الوكيل الإخباري-ألقت الشرطة البريطانية، يوم الخميس، القبض على سيدة نشرت فيديو على "فيسبوك" وهي تأكل حيوانا صغيرا.

واعتقلت الشرطة في مقاطعة لينكولنشاير القبض على السيدة التي لم يكشف عن اسمها، بالتعاون مع الجمعية الملكية البريطانية لحماية الحيوانات.

اضافة اعلان


وجاء اعتقال السيدة بعد تداول فيديو لها وهي تقتل هامستر وتأكله مستعينة بالماء لتسهيل عملية البلع، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


وقال متحدث باسم شرطة لينكولنشاير في بيان: "ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها أفعالا قاسية على الحيوانات بعد مقطع فيديو مؤلم نشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن التحقيقات في الفيديو لا زالت مستمرة، وقد دعت الشرطة الأفراد ممن يمتلكون أي معلومات ذات صلة بالقضية التواصل مع السلطات المعنية.


سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فيديو.. قاتل فتاة المنصورة يمثل الجريمة ويكشف تفاصيل خطته

3

مقتل 2 وإصابة 6 آخرين جراء إطلاق نار في أوسلو

420221793336781792695

صعقة كهربائية تنهي حياة شاب عشريني في إربد

الامن

الأمن يحقق مع شاب حاول الانتحار في اربد

1655969951

تنزانيا .. قرد يختطف رضيعاً ويقتله

0L5A1065

وفاة و6 اصابات بتدهور مركبة في عمّان