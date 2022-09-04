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الأحد، 04-09-2022 11:23 ص

جريمة تهز بريطانيا.. رجل يلقي بزوجته من الطابق الثالث

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الوكيل الإخباري-هزت حادثة صادمة بريطانيا بعدما تفاجأ المارة بسقوط امرأة من الطابق الثالث وسط الطريق وتبين أن زوجها هو الذي ألقاها من النافذة.

ألقى رجل زوجته من الطابق الثالث على طريق ريجنت في بريطانيا، مما أصاب المارة بالذعر.

وحضرت سيارة إسعاف وما لا يقل عن 9 سيارات للشرطة إلى مكان الحادث على طريق ريجنت في بريطانيا.

وتم نقل الزوجة إلى المستشفى بجروح خطيرة بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثالث خلال هجوم زوجها عليها بوحشية وفقا لصحيفة مترو.
 

نجت الزوجة بأعجوبة من السقوط من مبنى سكني في بريطانيا لكنها لا تزال في المستشفى للعلاج من إصابات خطيرة.


بدأت الشرطة التحقيق في الحادث واعتقلوا زوجها البالغ من العمر 28 عامًا للاشتباه في الاعتداء عليها مما تسبب في أذى جسدي خطير.

 

صدى البلد

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