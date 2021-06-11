جريمة تهز بغداد.. مسن يقتل حفيده الرضيع

الوكيل الإخباري - هزت جريمة بشعة، العاصمة العراقية، بعد أن كشفت السلطات تفاصيلها المروعة، فقد أقدم أحد الأشخاص على دس الاعشاب مخدرة في حليب حفيده الرضيع.



في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية القبض على متهم قام بإعطاء حفيده الرضيع اعشاب مخدرة في الحليب ، ما تسبب بقتله في المحمودية.

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وقد تمكنت سلطات مكافحة الجريمة في بغداد من كشف جريمة القتل البشعة بحق طفل يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده (والد أمه)، وذلك بواسطة أعشاب مخدرة في حليب الطفل .



كما أعلنت إلقاء القبض على الجد الجاني الذي اعترف بفعلته وبالجريمة.



وكان الحادث سجل سابقاً، بحسب ما أظهرت أوراق التحقيق في القضية التي أحيلت إلى مكتب مكافحة الجرائم، على أنه وفاة طبيعية، إلا أن الجد اعترف لاحقاً خلال التحقيقات، بوضع أعشاب مخدرة في حليب الطفل، أثناء نوم أمه.



من جهته، قرر القاضي توقيف المتهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، على ذمة القضية، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

المصدر - لبنان 24