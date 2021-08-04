الأربعاء 04-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

تسوية الأوضاع الضريبية لـ1243 شركة ومكلفا

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية

ولي العهد: أحلى صباح مع سيدي حَسن

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الصفدي يجري مباحثات مع مسؤولين في ستوكهولم

حرائق غير مسبوقة في غابات واسعة بتركيا

مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الشركات

المياه تضبط آبارا مخالفة بوادي السير

الأربعاء، 04-08-2021 03:51 م

جريمة تهز مصر في مول تجاري شهير.. والأمن يبحث عن القاتل

610a74b04c59b7500f1b9445


الوكيل الاخباري - شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر جريمة بشعة، حيث أقدم مجهولون على قتل فتاة في العقد الثاني من العمر، أثناء عملها بعيادة في مول تجارى شهير بوسط المدينة.

اضافة اعلان

 

وقررت النيابة العامة بكفر الدوار، ندب الطب الشرعي بالبحيرة لفحص جثة "نجلاء ن ا" التي لقيت مصرعها لبيان سبب القتل والأداة المتسببة في ذلك.

تم نقل جثة المجني عليها إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها لكشف غموض الواقعة 

ووجهت قوات الأمن بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض وملابسات الحادث وجار تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
DnirewfUcAAj3nx

انتحار شاب مصري شهير على مواقع التواصل وتوثيق لحظات انتحاره بفيديو.. شاهد

610a81ff4c59b720342dd3f2

إصابة 13 شخصا بحادث مروري في موسكو

شرطي سير 1

السير : حادث دهس على شارع الأردن

مسرح

العثور على جثة ستيني في الزرقاء

610972634c59b72b5778801b

عشرات الضحايا جراء حادث مروري جنوبي مالي

610959f84c59b76e5221cdf7

حادث سير مروع ومصرع 11 شخصا في السنغال

أخبار متعلقة
مسرح

العثور على جثة ستيني في الزرقاء

4-37

عراقي يرتكب مجزرة عائلية.. والسبب نخلة

مسرح-الجريمة

جريمة مروّعة.. مقتل شاب "حرقاً" على يد 3 فتيات ورجل في مصر !

60e83fa54c59b74acf2fd346

جريمة مروعة تهز العراق.. رجل ينحر متسولا (فيديو)

6eca5bec35f889d892d40285dc39bde3

مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت - فيديو

طفل

مصر.. عاير جاره بعدم قدرته على الإنجاب فأحرق قلبه بقتل ابنه