السبت 05-03-2022
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السبت، 05-03-2022 11:29 ص

جريمة قتل بشعة في الكويت.. نحر رجل وزوجته وابنته

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الوكيل الإخباري - نُحر مواطن كويتي وزوجته وابنته في جريمة قتل بشعة بمنطقة العارضية بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية عليهم مقتولين داخل منزلهم.

ونقلت صحيفة «القبس» عن مصدر أمني قوله إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن أفاد خلاله بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتها منحورين داخل منزلهم، فانتقل على الفور رجال المباحث والنجدة والأدلة الجنائية ووكيل النائب العام إلى المنزل، وعثروا على الأشخاص الثلاثة منحورين.

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وأضاف المصدر أن المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية دلت على أن الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث إن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان.


وأوضح المصدر أن إدارة البحث والتحري بدأت في جمع المعلومات عن الجريمة البشعة للتوصل إلى هوية مرتكبيها والدوافع التي وراءها.

 

البيان 

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