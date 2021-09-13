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الإثنين، 13-09-2021 12:41 م

جريمة مروعة تهز مكة

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الوكيل الاخباري - أقدم شاب في مكة المكرمة على طعن والديه بسكين مما أدى إلى مقتل أمه على الفور، ووفاة والده متأثرا بجروحه في المستشفى.

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وحسب صحيفة "سبق" فإن الجهات الأمنية السعودية باشرت التحقيق في الجريمة التي وقعت في أحد أحياء الشرائع بمكة المكرمة ظهر الأحد، وما زالت الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.


وقالت الصحيفة السعودية إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من فتاة تفيد بأن أخاها طعن والده ووالدته داخل منزلهم، حيث هرعت الجهات الأمنية للموقع برفقة الهلال الأحمر السعودي.


وأشارت إلى أنهم عثروا على الأم وتناهز من العمر 62 عاما مضرجة بالدماء وأكد الهلال الأحمر وفاتها على الفور أثر الطعنات، فيما وجد الأب ويبلغ من العمر 70 عاما غارقا في دمائه ويعاني من عدة طعنات، ما استدعى نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، حيث فارق الحياة.

 

وقبضت الجهات الأمنية على الجاني وهو شاب في العقد الثالث من عمره داخل دورة المياه بمنزل أسرته.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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