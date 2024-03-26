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الثلاثاء، 26-03-2024 10:23 ص

جريمة مروعة ضحيّتها فتاة قاصر في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - اتُهم فتى يبلغ من العمر 12 سنةً، في منطقة كينت ببريطانيا، بمُحاولة قتل فتاة تبلغ من العمر 15 سنةً وذلك بعدما طعنها في منزلها .

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفتى الذّي لم يُذكر اسمه لأسباب قانونيّة، سيمثُل غداً أمام محكمة ميدواي البريطانيّة، وذلك بعدما ألقت شرطة منطقة كينت القبض عليه.

 

والجدير ذكره أنّه تمّ استدعاء الشُرطة البريطانية إلى مكان وقوع الحادث بعد ورود تقارير عن تعرّض فتاة مراهقة للطعن، كما تمّ استدعاء سيّارة إسعاف جويّة إلى منزلها لمساعدة الشُرطة والمُسعفين على نقلها إلى مستشفى في لندن.

 

لبنان 24

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