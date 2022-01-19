جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته وأمها وجدتها

الوكيل الإخباري - وقعت جريمة مروعة في مدينة الحلة جنوب العراق، أقدم خلالها أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر.

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وأعلنت قيادة شرطة محافظة بابل يوم الثلاثاء، عبر حسابها في فيسبوك، أن” قائد شرطة المحافظة أشرف ميدانيا على قوة أمنية طوقت مكان حادث إقدام أب على قتل ابنته وأمها وجدتها قبل أن ينتحر وسط مدينة الحلة”.

وأوضحت القيادة أن “الأب أطلق النار باتجاه ابنته وأرداها قتيلة، والانتحار رميا بالرصاص بعد أن أقدم على قتل أمها وجدتها .

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، وبأن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات أكثر عن الجريمة.





صوت بيروت انترناشونال