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الإثنين، 04-01-2021 01:59 م

جريمة مروعة في العراق.. الشرطة تقبض على أب نحر طفله

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهم قتل ابنه نحرا وذلك بعد مطاردته في أزقة العاصمة، وأشارت إلى إحالته للجهات المختصة.

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وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "دوريات نجدة منطقة الشعب ألقت القبض على قاتل إثر ورود اتصال من أحد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية، مخبرا بقيام أحد الأشخاص بقتل ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات نحراً في منطقة حي أور".


وأضافت: "تم تفتيش المنطقة والقبض على المتهم  بعد مطاردته داخل الأزقة، وتسليم المتهم إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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