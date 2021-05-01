السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 02:55 م

جريمة مروعة في مصر.. شاب يذبح زوجته قبل دقائق من مدفع الإفطار

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الوكيل الاخباري - نقل موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري عن مصدر في الشرطة المحلية قوله، إن شابا قتل زوجته بسكين مطبخ بعد مشادة كلامية وقعت بينهما أثناء إعدادها وجبة الإفطار.

وأضاف المصدر أنه "على مدار الساعات الماضية، عكفت الأجهزة الأمنية، على كشف لغز العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها، بعدما حاول زوجها تضليل رجال الشرطة، بأنها سقطت على زجاج تسبب في إصابتها ووفاتها، وكانت المفاجأة التي كشفتها التحريات، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية".

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وتابع "تلقى قسم الأهرام، بلاغا من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة ربة منزل 34 سنة، مقيمة دائرة مركز كرداسة، وبها جرح قطعي بالفك السفلي والرقبة وآخر بالرأس، وما قرره زوجها (عامل 36 سنة)، أنه حال تواجد زوجته المجني عليها بمطبخ الشقة سكنهما، لإعداد وجبة الإفطار، شعرت بحالة إعياء وسقطت أرضا وحدثت إصابتها المشار إليها ووفاتها".


وحسب المصدر فقد "كشفت التحريات، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها لخلافات زوجية، قام على إثرها بتوجيه عدة طعنات لها بسكين مطبخ، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة".

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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