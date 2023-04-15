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السبت، 15-04-2023 10:02 ص

حادثة مؤسفة في مصر .. وفاة 6 أشخاص بانهيار بناية

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الوكيل الإخباري- أسفر الانهيار الكارثي لبناية في الإسكندرية، عن وفاة ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بعد انتهاء أعمال البحث من قبل قوات الحماية المدنية في مصر باستخراج المتوفين والمصابين أسفل العقار المنهار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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وتأتي تفاصيل الوفيات بعد انهيار بناية (عقار) مكونة من أربعة طوابق في منطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مسؤولة محلية قولها: «إنقاذ 3 أشخاص من تحت ركام المبنى لم تتبين حالتهم الصحية حتى الآن»، مشيرة إلى أنه جار البحث عن آخرين.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار عقار في شارع التلعفري بمنطقة الورديان في دائرة قسم شرطة مينا البصل، التابع لحي غرب المحافظة.

وقالت رئيسة حي غرب الإسكندرية سحر شعبان، التي تتواجد في موقع الحادث: فور تلقي البلاغ انتقلت قيادات المحافظة وأجهزة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لموقع العقار للبحث عن ناجين، مشيرة إلى أن العقار انهار بالكامل، والمعلومات الأولية أفادت بوجود أشخاص عددهم أقل من 10 كانوا يقطنونه وجرى تكثيف البحث عن آخرين، والأجهزة لن تغادر المكان إلا بعد التأكد من عدم وجود أي ضحايا تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن العقار قديم ومتهالك ومكون من طابق أرضي و ثلاثة طوابق مرتفعة، وصادر له قرار إزالة منذ عام 2018.

 

عكاظ

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