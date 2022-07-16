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السبت، 16-07-2022 03:05 م

حادثة مفجعة في بريطانيا .. أم تقتل طفلها العاجز وتنتحر

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الوكيل الإخباري-بدم بارد وقلب نفذ منه شعور الأمومة نفذت إمراة جريمة بشعة في حق طفلها الصغير، ليكن جزاؤها الحكم عليها بالسجن مدى الحياة لقتل ابنها العاجز البالغ من العمر عامين.

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حكم على الأم التي تدعى "كارول هودجسون" البالغة من العمر 39 عامًا ، بالأعمال الشاقة المؤبدة على الأقل 18 عامًا وأربعة أشهر خلف القضبان.

لم تنكر الأم جريمتها وأقرت بأنها مذنبة بقتل ابنها دانييل هودجسون جرين في جلسة استماع قصيرة في محكمة تيسايد كراون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


وأخبرت الأم القاتلة المحكمة بأنها قتلت دانييل عمداً ثم حاولت الانتحار ، لكنها أحبطت عندما وجدتها والدتها في غرفة النوم.


كما قال السيد ماكدونالد وهو قاضي المحكمة إن والدة كارول عثرت على رسالة من ابنتها تخبرها بأنها آسف وتحذرها من دخول غرفة النوم.

 

وأضافت في خطابها المتروك لوالدتها إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحمي بها دانيال هي اصطحابه معها.


عندما وصلت الشرطة إلى المنزل عثروا على كاول فاقدة  للوعي في مع وجود كيس بلاستيكي على رأسها بعد أن شقت معصميها ، بجانب جثة دانيال التي  انقطع عنها الحياة، وطالبت الام أن ينهوا حياتها فور القبض عليها.

صدى البلد

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