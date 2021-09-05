حادث تصادم بين 7 مركبات في عمان

الوكيل الاخباري- قال مندوب غرفة عمليات إدارة السير الملازم أول محمد الدروبي، إن كوادر الإدارة تمكنت من سحب حركة المرور بانسيابية عالية، تزامنا مع عودة التعليم الوجاهي وقدوم المواطنين من المحافظات.



وأضاف الدروبي، في التقرير المروري اليوم الأحد، أن كوادر الإدارة تعاملت مع حادث تصادم عند إشارات النبعة في منطقة ياجوز ما بين 7 مركبات بسبب التتابع القريب وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، لافتا إلى أنه تم نشر طواقم عند المدارس الحيوية لتأمين انسيابية الحركة.



ودعا إلى ضرورة الالتزام بأولويات المرور والحذر من التتابع القريب التي تعتبر من المسببات الرئيسة للحوادث.

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