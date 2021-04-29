حادث جوي يودي بحياة عدة أشخاص بينهم سعودي في جنوب إفريقيا

الوكيل الاخباري - أعلنت سفارة السعودية في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، عن وفاة المواطن السعودي، أحمد السيسي، جراء حادث تصادم طائرتين للتدريب على الطيران.
وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاصطدام وقع بين طائرتين، إحداهما تابعة لمدرسة "central flying academy" والأخرى لـ"sky hwak".
🛑بيان إعلامي🛑 pic.twitter.com/VTfMnJNegN— Saudi Embassy in South Africa (@KSAembassyza) April 29, 2021
وأوضح البيان أن السفارة قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لإتمام إجراءات إعادة جثمان السيسي إلى المملكة، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
المصدر : روسيا اليوم