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الخميس، 29-04-2021 12:02 م

حادث جوي يودي بحياة عدة أشخاص بينهم سعودي في جنوب إفريقيا

أحمد السيسي برفقة مدربه
أحمد السيسي برفقة مدربه


الوكيل الاخباري - أعلنت سفارة السعودية في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، عن وفاة المواطن السعودي، أحمد السيسي، جراء حادث تصادم طائرتين للتدريب على الطيران.

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وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الاصطدام وقع بين طائرتين، إحداهما تابعة لمدرسة "central flying academy" والأخرى لـ"sky hwak".

 


ونتج عن الحادث، الذي وقع في أحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، وفاة السعودي الجنسية، أحمد بن محمد بن أحمد السيسي، الذي كان يستقل الطائرة الأولى، ووفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى. 


وأوضح البيان أن السفارة قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لإتمام إجراءات إعادة جثمان السيسي إلى المملكة، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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