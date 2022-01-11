الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

تخفيض ضمانات المعاملات الجمركية إلى 5%

الملك يهنئ الحلبوسي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي

بريطانيا تسجل 379 وفاة و120821 إصابة بكورونا

الأردنية تطلق حملة للتوعية بأهمية تلقي اللقاح ضد كورونا

التكافل الخيرية تُنفذ مبادرة الرسم على الكمامة

بعد 40 عاما من الفقر والمُعاناة.. "أردنية باكستانية" تعثر على رواتب في حسابها بقيمة 45 ألف دينار

حادث سير على طريق البحر الميت وتحويل حركة المركبات

وفاة ابنة المنتج محمد المجالي

ارتفاع كبير في نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

28 شركة من بين الشركات الـــ 100 الأكبر تشغيلاَ للعمالة استفادت من برنامج استدامة

الثلاثاء، 11-01-2022 07:15 م

حادث سير على طريق البحر الميت وتحويل حركة المركبات

11202128224639616773431


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير انه قد وقع حادث سير على طريق البحر الميت- ناعور وتحديداً على اشارة السفير السعودي (اشارة الدخان ).

 حيث تم تحويل حركة المركبات للسير القادم من العدسية باتجاه دوار الشعلة (ناعور) ، والعمل جارٍ حالياً على تسيير الحركة المرورية لحين التعامل مع أثر الحادث . 

 واهابت الادارة بالأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202210104932291230518

وفاة شخص بحادث تدهور مركبة شحن مخصصة لنقل الغاز في معان

2021_5_17_11_7_6_623

مأساة على ضفاف نهر النيل بمصر.. غرقت السيارة بمن عليها

107460311_719756102156606_3388869757595631479_o

ضبط مركبة تسير بسرعة 210/كم في عمان

شرطة سير (1)

السير: وفاة طفل و28 إصابة في المملكة خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)

الدوريات الخارجية تُحذر

1

8 قتلى على الأقل بحادث غرق سيارة في النيل

أخبار متعلقة
شرطة سير (1)

السير: وفاة طفل و28 إصابة في المملكة خلال 24 ساعة

شرطة سير (1)

286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

M63A3888

السير: 422 حادثاً خلال 24 ساعة

شرطة سير (2)

39 إصابة بـ 382 حادثاً في المملكة خلال 24 ساعة

0L5A1066

وفاة و 19 اصابة اثر 466 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

0L5A0042

وفاة طفل دهساً في عجلون