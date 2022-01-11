حادث سير على طريق البحر الميت وتحويل حركة المركبات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير انه قد وقع حادث سير على طريق البحر الميت- ناعور وتحديداً على اشارة السفير السعودي (اشارة الدخان ).



حيث تم تحويل حركة المركبات للسير القادم من العدسية باتجاه دوار الشعلة (ناعور) ، والعمل جارٍ حالياً على تسيير الحركة المرورية لحين التعامل مع أثر الحادث .



واهابت الادارة بالأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .

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