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السبت، 30-07-2022 07:14 ص

حادث مروع في العراق يودي بحياة 12 شخص بينهم نساء وأطفال

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الوكيل الإخباري - لقى 12 شخصاً حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد، كما أفادت السلطات الجمعة، مشيرةً إلى أن سبب الحادث هو السرعة واستدارة خاطئة.

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ووقع الحادث الجمعة، وفق بيان لمديرية شرطة المرور، ما أودى بحياة "12 شخصاً"، وإصابة خمسة آخرين بجروح.


وعزت السلطات في بيانها الحادث إلى "السرعة العالية واستدارة خاطئة"، قام بها أحد السائقين، ما أدّى إلى الاصطدام بين الحافلة الصغيرة والشاحنة.


ولفت المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي في حديث لوكالة فرانس برس إلى أن "سائق الشاحنة استدار من الجانب الأيمن للطريق إلى الأيسر" بشكل مباغت. وأضاف أن نساء وأطفالا بين الضحايا، من دون أن يحدد عددهم.
ويعاني العراق البلد الغني بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقاته، نتيجة عقود من النزاعات، فيما تُتهم الحكومات المتتالية بسوء الإدارة والفساد.


وغالباً ما تكون الطرقات ضيقة وغير منارة ليلاً.


خلال العام 2021، لقي أكثر من 4800 شخص حتفهم جراء حوادث سير في العراق، أي أكثر من 13 شخصاً في اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة منتصف تيوليو.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل قوله في مارس إن "أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق". وأرجع الأمر أحيانا إلى استخدام الهواتف النقالة.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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