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الأحد، 27-03-2022 09:55 ص

حكم نهائي بإعدام نجل فنان مصري شهير في جريمة قتل - صورة

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الوكيل الإخباري - أيدت محكمة النقض، أمس السبت، حكمًا بالإعدام على المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، بعد أن ثبت إدانته بقتل زوجته وطفلتيه بالجيزة.

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أكدت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة؛ أن الضحايا هم زوجة نجل المرسي أبوالعباس وتدعى "هبة" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة" ، 11 سنة، في المرحلة الابتدائية، فارقا الحياة نتيجة تعرضهم للخنق على يد والدهما.

 

 

البيان 

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