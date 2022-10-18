الثلاثاء 18-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

صُلح عمَّان تستمع لخبير بناء في قضية إنهيار بناية في اللويبدة

النائب العتوم: تسهيلات على اقتناء "السكوتر" في الأردن

توضيح امني حول لقاء الوحدات والفيصلي القادم

ما هي التهم والعقوبة المتوقعة لمالك مقهى استخدم صور النقد للدعاية؟.. قانوني يجيب

الصدفة تنقذ طالبة بلعت لسانها في الكرك

حقيقة فتح التسجيل للمعونات الشهرية والدعم النقدي

الأوقاف تعمم بتقديم موعد اقامة صلاة الفجر في الاردن 10 دقائق

الكويت تعلن تضامنها مع السعودية حيال التصريحات بشأن أوبك+

كريشان يوجه لعدم الموافقة على شراء الآليات المستعملة

الثلاثاء، 18-10-2022 03:58 م

دب يهاجم طفلة في العراق ويصيبها بجروح بليغة - صورة

15948117540753069


الوكيل الإخباري - هاجم دب في حديقة حيوانات بمدينة ألعاب في العراق، طفلة عمرها 3 أعوام ونصف، وكاد أن يبتر أحد ذراعيها، محدثا جروحا بليغة فيه.

وكشفت مديرية صحة السليمانية، في بيان، أن الطفلة أصيبت بجروح خطيرة بذراعها نتيجة هجوم الدب عليها وهي ترقد حاليا في إحدى مستشفيات السليمانية، وتخضع للعناية الطبية، على أن تجرى لها لاحقا عملية جراحية.

اضافة اعلان


فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات في محافظة السليمانية، إيعازها بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، مرجحة إغلاق حديقة الحيوانات تلك، لمراجعة إجراءات السلامة فيها وتشديدها.

 

فإن الحادثة وقعت على ما يبدو بسبب اقتراب الطفلة من القفص، وإدخال يدها عبر سياجه والذي يضم الدب المهاجم.


وانقسمت تعليقات رواد تلك المنصات على الحادثة، بين منتقد لذوي الطفلة المصابة عبر إهمالهم وسماحهم لها بمد يدها عبر القفص الذي يضم الحيوان المفترس.


في المقابل، رأى آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الحديقة، خاصة وأنها تقع ضمن مدينة ألعاب مكتظة بالأطفال عادة، مما يقتضي مضاعفة معايير السلامة والاحتراز ومنع الاقتراب من أقفاص الحيوانات المفترسة.


 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

فرنسا..طفل يسقط من الطابق العاشر أثناء محاولته انقاذ قطة

18-10-2022_05_42_51_GomhuriaOnline_221666064571

قتلى بانهيار أرضي في فنزويلا وأضرار مادية جسيمة - فيديو

99

للمرة الثالثة في مصر .. تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل فتاة رفضت شاب - صورة

437866-2017055129

أحرقها وهي حية.. تفاصيل الجريمة المروعة في الجزائر-صورة

BE3E64CE-4335-4DAF-91C0-9357C0336F61

طفلة مقطوعة الرأس تثير الهلع في فرنسا- فيديو

image (1)

حادث مروع يودي بحياة 9 أشخاص بينهم أطفال في الهند