الجمعة 27-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بدء انتخابات نقابة المحامين

الخصاونة يشارك في الاجتماعات الأردنية الإماراتية المصرية للتكامل الصناعي

الفايز يلتقي نائب وزير السياحة القبرصي والوفد المرافق

فنلندا تسجل أول حالة بمرض جدري القرود

رحيل "ملازم الصلاة".. 70 عاما خلف إمام الحرم المكي

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة

رغم خطورة وضعه الصحي... الاحتلال يرفض التماس المعتقل عواودة

إجراء انتخابات نقابة المحامين اليوم

اكتشاف 9 حالات إصابة بجدري القرود في أمريكا

وفيات الجمعة 27 - 5 - 2022

الجمعة، 27-05-2022 09:52 ص

ذعر في تورونتو الكندية بسبب مسلّح تجوّل قرب مدرسة قبل "موته"

شرر


الوكيل الإخباري - سادت حالة من الذعر في مدينة تورونتو الكندية أمس الخميس بسبب رجل مسلّح ببندقية كان يتجوّل بالقرب من مدرسة قل أن تتدخّل الشرطة و"يموت"، في حادثة أتت بعد يومين من مقتل 19 طفلاً ومدرّستين برصاص مسلّح اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية.

اضافة اعلان


وأعلنت الشرطة أنّه إثر ورود بلاغات من شهود عيان مفادها أنّ رجلاً يتجوّل حاملاً سلاحاً نارياً في أحد أحياء شرق تورونتو، فرضت إغلاقاً عاماً على المدارس القريبة من المكان قبل أن يتدخّل عناصرها لتوقيف المشتبه به.


وقال جيمس رامير، قائد شرطة المدينة خلال مؤتمر صحافي: إنّ "الشرطة واجهت هذا الشخص"، موضحاً أنّ المشتبه به "مات"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي حسابها على تويتر قالت شرطة تورونتو إن المشتبه شاب عشريني كان يعتمر قبعة بيضاء ويرتدي معطفاً طويلاً.


وأضاف قائد الشرطة "بسبب قُرب المدرسة، أفهم إلى أيّ مدى يمكن لهذا الأمر أن يكون قد تسبّب بصدمة للطلاب وأولياء الأمور والموظفين، بالنظر إلى ما حدث مؤخّراً في الولايات المتحدة".


وطمأن رامير إلى أنّه "لم يعد هناك تهديد للسلامة العامة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ وحدات الشرطة "ستكثّف دورياتها في المنطقة على المدى القصير".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12201923123721607572979

الامن يكشف سبب ازمة السير على الدوار الخامس

1487725_0

عامل يقتل سيدة ويلقى جثتها بمنزل مهجور بسوهاج

1319435_0

اصابة 15 طالباً بالثانوية العامة بحادث في مصر

الدفاع المدني 4

وفاة شخص دهسا بجرافة في الزرقاء

628e224d4236045d763420b5

إعدام قاتل طفلة أثارت قضيتها ضجة كبيرة في مصر

image

مصرع 6 ركاب بسقوط حافلة في مصر