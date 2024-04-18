رجل أعمال مصري يسقط جثة هامدة من الطابق السابع

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الهرم بالجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة حادثا مأساويا، حيث لقي رجل أعمال مصرعه خلال محاولته الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء.



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وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط رجل أعمال جثة هامدة، حيث حاول الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء فسقط به من الطابق السابع.



انقطاع الكهرباء

وتبين من التحريات أن رجل الأعمال، محمود خطاب (46 سنة)، مالك إحدى الشركات السياحية وأثناء وجوده بالمصعد الخاص بمحل سكنه انقطع التيار الكهربائي وتوقف المصعد بين الطابق السادس والسابع.



وأضافت أنه عندما حاول الخروج من باب المصعد اختل توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض جثة هامدة.

