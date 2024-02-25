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الأحد، 25-02-2024 10:17 ص

رجل رش زوجته بالأسيد ثم انتحر غرقا في لندن

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الوكيل الإخباري - اعلنت الشرطة البريطانية مساء يوم الجمعة أن الرجل الذي عثرت عليه غارقاً في نهر تيمز بوسط لندن هو بالفعل المشتبه في كونه هاجم بمادة كيمياوية شريكة حياته السابقة وابنتيها في نهاية يناير الماضي.

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ويشتبه في أن عبد إيزيدي (35 عاماً) رشّ شريكة حياته السابقة البالغة 31 عاماً وطفلتيها بمادة "قلوية" شبيهة بالصودا الكاوية أو السوائل المبيّضة في سيارتها مساء يوم الأربعاء 31 يناير. وكان هو نفسه أصيب خلال الهجوم بجروح بالغة في وجهه بسبب المادة التي استخدمها. وأثارت الصور التي نُشرت عن الاعتداء ذعراً بين السكان.

 

وفقدت المرأة التي لا تزال في المستشفى عينها اليمنى نتيجة الهجوم، فيما تعرضت إحدى ابنتيها لإصابات طفيفة.


وأكدت الشرطة البريطانية مساء يوم الجمعة أن التحقيق في "هذا الهجوم المروع مستمر"، آملة في التمكن من سماع إفادة الضحية عندما يتحسن وضعها.


وأضافت الشرطة البريطانية أنها تمكنت من التعرف على عبد إيزيدي الخميس وتم إخطار عائلته، مؤكدةً غرقه.

 

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