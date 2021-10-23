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رجل يحرق زوجته بالزيت في إربد

السبت، 23-10-2021 02:06 م

رجل يحرق زوجته بالزيت في إربد

وفاة


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي تعرض سيدة للحرق من قبل زوجها في لواء الرمثا بمحافظة إربد.

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وقال السرطاوي لـ "الوكيل الإخباري" إن السيدة تعرضت للحرق من قبل زوجها منذ أسبوعين، وتم تحويل الجاني إلى المحكمة.

 

من جهته لفت حسين السقار والد السيدة، اليوم السبت ان ابنته اسلام متزوجة من  ابن عمها منذ 15 سنة، وانجبت منه 3 بنات وولد واحد.

 

وأضاف ان الحرق الذي تعرضت له اسلام من الدرجة الرابعة، ووضعها الصحي ما زال سيئا.

 

وأشار إلى أنها تقطن في مستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد في قسم الحروق، ولا يوجد أي تطور على حالتها الصحية.

 

وناشدت والدة اسلام جلالة الملك والعائلة المالكة بنقل ابنتها إلى مستشفى المدينة الطبية لتلقي العلاج، بالاضافة إلى اعدام الجاني.

 

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