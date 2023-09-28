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الخميس، 28-09-2023 07:08 ص

رفضته فضايقها لسنوات .. حادثة مأساوية تهز جامعة القاهرة

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الوكيل الاخباري - تكشفت تفاصيل جديدة حول واقعة مقتل موظفة داخل جامعة القاهرة بمصر رمياً بالرصاص على يد زميلها والتي وقعت صباح الأربعاء وأثارت الرأي العام.

وتبين أن الموظفة تدعى نورهان حسين مهران وتبلغ من العمر 32 عاماً وهي تعمل موظفة في كلية الآثار بالجامعة. 

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وقبل سنوات قد تقدم لها الجاني ويدعى أحمد ح. ويبلغ من العمر 35 عاما وهو يعمل أخصائياً برعاية الشباب بكلية الزراعة، لكنها رفضته وأخبرته بأسباب رفضها، إلا أنه لم يتقبل الأمر وكان يحاول دوماً مضايقتها وانتزاع موافقتها على الزواج منه.


ووفقاً للتحريات، فقد سبق وأن قام المتهم بإضرام النيران في سيارة القتيلة قبل 5 سنوات، كما كان يرسل لها رسائل تهديد على هاتفها، ما اضطرها إلى ابلاغ الأجهزة الأمنية عنه وقد ألقت القبض عليه وأحيل إلى المحكمة التي قضت بحبسه.

وبحسب أقوال شهود العيان، فقد توجّه المتهم إلى الجامعة صباح الأربعاء، ثم ذهب إلى مكتب رعاية شؤون الطلاب حيث تعمل القتيلة وأخرج سلاحاً نارياً وأطلق 6 طلقات نحوها، لتسقط جثة هامدة في الحال، ثم فر هارباً.

وبحسب المعلومات، فقد تركزت طلقات المتهم في صدر القتيلة وأطلقت من مسافة قريبة للغاية لا تتجاوز 10 أمتار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت لموقع الحادث فور وقوعها حيث قامت باستجواب الموظفين وشهود العيان لمعرفة ملابسات الحادث، كما قامت بفحص كاميرات المراقبة لكشف كافة التفاصيل منذ لحظة دخول الموظف للجامعة إلى لحظة وقوع الحادث وكيفية هروبه. وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

 

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