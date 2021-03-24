الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 03:04 م

سوريا.. وفاة شابة و31 جريحا في انقلاب حافلة على طريق حمص حماة

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الوكيل الاخباري - أكد مدير مستشفى حماة الوطني لـ RT أن فتاة في 17 من عمرها توفيت وجرح 31 آخرين في حادث انقلاب حافلة على طريق حماة حمص.

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وذكر مدير الهيئة العامة لمستشفى حماة سليم خلوف أن حالة الوفاة اكتشفت لاحقا، وبعد رفع الحافلة التي تدهورت على مفرق بسيرين التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن حماة.


وعن وضع الجرحى أكد خلوف أن معظمهم غادر المستشفى ولم يتبق سوى 5 حالات إصاباتهم متوسطة.


وكانت حافلة انقلبت في منطقة "بسيرين" على طريق حماة حمص.

وقامت فرق الإنقاذ من فوج إطفاء حماة بإسعاف الجرحى من المنطقة التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن حماة.

 

روسيا اليوم

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