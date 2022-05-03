سيلفي العيد يُغرِق شاباً في نيل مصر

الوكيل الاخباري - تحولت فرحة عيد الفطر إلى مأتم في إحدى قرى مركز طهطا في محافظة سوهاج، جنوبي مصر، عقب غرق شاب في أثناء التقاطه صورة سيلفي على ضفاف النيل.

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تلقت أجهزة الأمن المصري بلاغاً من المواطنين يفيد بوفاة شاب غرقاً في مياه النيل، أثناء قيامه بالتنزه والتقاط بعض صور السيلفي احتفالاً بالعيد بمحافظة سوهاج.

وكشفت مصادر أمنية أن الوفاة حدثت بعد أن انزلق الشاب صاحب الـ17 عاماً إلى النيل بعد أن اختل توازنه أثناء قيامه بالتقاط صورة سيلفي، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة الشاب وإيداعها مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.



وبحسب تحريات المباحث فإن المتوفي لقي مصرعه غرقاً لعدم إجادته للسباحة دون أي شبهة جنائية في الحادث.

العين الاخبارية