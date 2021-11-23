الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

الملك وولي عهد أبوظبي يشددان على العمل لتعزيز الشراكات التنموية

إدارة الازمات يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع الاصابات

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الثلاثاء، 23-11-2021 01:33 م

شاب يدفع حياته ثمنا للترند.. شاهد ما حدث أثناء تصويره بث مباشر في الهند

452b7f690c


الوكيل الإخباري - شهدت محطة سكة حديد إيتارسي – ناجبور في الهند، حادثة مروعة ، حيث صدم قطار مصرع شابًا يدعى «سانجو تشوري» يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء وقوفه لالتقاط مقطع فيديو على طول طريق السكك الحديدية.

اضافة اعلان

ووثق مقطع فيديو لحظة ضرب القطار للشاب “لايف” على حساب صديقه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ذعر المشاهدين في الهند.

 

وصرح المسؤول بمركز شرطة باتروتا ” ناجيش فيرما ” لوكالة PTI ، “أن الشاب الذي توفي كان يصور مقطع فيديو مع صديقه لنشره على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما صدمه فجأة قطار مسرع في منطقة شاراديف.

 

وقد قامت قوات الطوارئ بنقل الشاب على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته فور وصوله في الهند .

 

 

 

المصدر - مزمز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1069

الامن العام : وفاة ثلاثة عمال إثر انهيار حفرة امتصاصية

11202119145142143599701

وفاة بحادث دهس في معان

مسدس

وفاة شاب إثر مشاجرة في الياسمين اليوم

3584535

تفاصيل مقتل طالبة على يد مزارع في مصر - صورة

201952202242765EO

الأمن المصري يلقي القبض على فريق مباحث مزيف يحقق في جريمة قتل

حا

مأساة على طريق سريع.. 45 قتيلا بينهم أطفال في بلغاريا

أخبار متعلقة
image (5)

مقتل عامل سكة حديد وإصابة آخرين في حادث قطار بأثينا