شاب يدفع حياته ثمنا للترند.. شاهد ما حدث أثناء تصويره بث مباشر في الهند

الوكيل الإخباري - شهدت محطة سكة حديد إيتارسي – ناجبور في الهند، حادثة مروعة ، حيث صدم قطار مصرع شابًا يدعى «سانجو تشوري» يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء وقوفه لالتقاط مقطع فيديو على طول طريق السكك الحديدية.





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ووثق مقطع فيديو لحظة ضرب القطار للشاب “لايف” على حساب صديقه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ذعر المشاهدين في الهند.

وصرح المسؤول بمركز شرطة باتروتا ” ناجيش فيرما ” لوكالة PTI ، “أن الشاب الذي توفي كان يصور مقطع فيديو مع صديقه لنشره على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما صدمه فجأة قطار مسرع في منطقة شاراديف.

وقد قامت قوات الطوارئ بنقل الشاب على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته فور وصوله في الهند .

المصدر - مزمز