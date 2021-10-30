السبت 30-10-2021
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السبت، 30-10-2021 10:27 ص

شاهد ..امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة في تايلاند

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الوكيل الإخباري-انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام امرأة بقطع حبل تعلق به عاملي طلاء على واجهة برج شاهق في تايلاند.

بلا رحمة، قامت المرأة بقطع حبل أمان تعلق به عاملي طلاء على واجهة برج شاهق في تايلاند، مما عرضهما للموت المحقق.

كان العاملين يقومان بإصلاح واجهة المبنى من الخارج، وبقطع الحبل تركتهما المرأة معلقان فوق الطابق الـ 26.

وأوضحت الشرطة التايلاندية أن المرأة على ما يبدو كانت غاضبة "لأنه لم يتم إبلاغها سابقا بأعمال الصيانة"، لكن رد فعلها المخيف كاد يودي بحياة العاملين.

وثق المقطع أحد سكان البرج الشاهق في تايلاند، بعدما أنقذ العاملين بالسماح لهما بالنزول داخل شرفته، للنجاة من الموت.

وأكد «بونغجاك بريشاكارونبونج» قائد مكتب الشرطة في شمال العاصمة بانكوك أن المرأة تواجه الآن تهمتين: الأولى بمحاولة القتل والثانية بتدمير الممتلكات الخاصة.

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صدى البلد

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