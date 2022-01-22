السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

السبت، 22-01-2022 03:53 م

شاهد .. سائق تاكسي يعتدي على سائحة فرنسية في اسطنبول

سائق-تاكسي-يعتدي-على-سائحة-فرنسية-في-اسطنبول-780x470


الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء سائق سيارة أجرة (تكسي) تركي على سائحة فرنسية في اسطنبول، وقيامه بسحبها بالقوة من المركبة.

اضافة اعلان

 

ونشرت وكالة أنباء "ديميرورين" مقطع فيديو يظهر واقعة الاعتداء على السائحة من قبل السائق، حيث أخرجها بالقوة من المركبة وقام بسحلها.

 

في حين يسمع صوت الفتاة وهي توثق مقطع الفيديو من داخل السيارة، وتقول إن سائق سيارة الأجرة "السارق" يرفض التوقف لإنزالها ويستمر بالسير.

 

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61ea6c044c59b738423e3965

شاهد..مواطنة سعودية تنقذ شابا من حكم الإعدام

80757

أمريكا..إطلاق نار على عاملة مطعم بسبب بطاطا مقلية

شرطة نجدة (1)

انتحار ثلاثيني من أعلى جسر عبدون والأمن يحقق

تفسير حلم الغرق في البحر في المنام

السعودية.. وفاة شابين غرقاً في بركة مياه - صورة

20201218211247462CY

مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بنيويورك

1220213092336476567883

الامن العام : وفاة واصابتين بحادث سير في عين الباشا