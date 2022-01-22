شاهد .. سائق تاكسي يعتدي على سائحة فرنسية في اسطنبول

الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء سائق سيارة أجرة (تكسي) تركي على سائحة فرنسية في اسطنبول، وقيامه بسحبها بالقوة من المركبة.

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ونشرت وكالة أنباء "ديميرورين" مقطع فيديو يظهر واقعة الاعتداء على السائحة من قبل السائق، حيث أخرجها بالقوة من المركبة وقام بسحلها.

في حين يسمع صوت الفتاة وهي توثق مقطع الفيديو من داخل السيارة، وتقول إن سائق سيارة الأجرة "السارق" يرفض التوقف لإنزالها ويستمر بالسير.

İstanbul'da taksici dehşeti! Fransız kadın turisti önce kaçırdı, sonra darbetti; kadın turist o anları böyle kayda aldı — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) January 21, 2022

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