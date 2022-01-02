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الأحد، 02-01-2022 03:39 م

شاهد فيديو الحادث المؤسف الذي أودى بحياة طبيبة شهيرة بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحجم الأضرار التي نتجت عن الحادث المؤسف الذي تسبب بوفاة الطبيبة النسائية أمامه عفيف فجر يوم الجمعة .

بدورها قالت مصادر محلية ان الطبيبة تعرضت وزوجها الطبيب أسامة محمد الحسيني، إلى حادث سير خطير مما تسبب بوفاة الزوجة، ودخول الزوج إلى قسم العناية الحثيثة في المستشفى.

وكان الطبيبان، أثناء تعرضهما لحادث السير، في طريقهما إلى حالة ولادة بمنطقة جبل عمّان .

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